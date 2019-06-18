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İran'dan Veliaht Prens'e tepki

İranDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi  ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile ilgili açıklamalarını,  Riyad yönetiminin "bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış"  olarak değerlendirdi.

18 Haziran 2019 Salı 00:08
İran'dan Veliaht Prens'e tepki

Musevi, Bin Selman'ın İran ile ilgili değerlendirmeleri üzerine  Dışişleri Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada Riyad yönetimini eleştirdi.

Bin Selman'ın açıklamalarını "geçmişteki yanlış yöntemlerin bir devamı  ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış"  olarak nitelendiren Musevi, "Suudi Arabistan, bölgede meydana gelen değişimlerle  ilgili doğru bir kavrayıştan yoksun olduğu için askeri yöntemlerle kaos ve  gerginlik üretiyor ve kendi halkı ile bölge ülkelerinin servetini yabancıların  cebine dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "bölgede savaş ve yıkımdan başka netice doğurmayan  yanlış yoldan dönmesini" ve  bunun yerine güven oluşturucu adımlar atarak  bölgedeki gerginliğin azaltılması için diyalog ve iletişime dayanan yeni  politikalar izlenmesini temenni ettiklerini kaydeden Musevi, İran'ın böyle bir  yaklaşımı memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Şarku'l Evsat  gazetesine verdiği röportajda, İran'ın doğrudan ya da kendisine bağlı milisler  aracılığıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini savunarak, "İran'ın ya  uluslararası toplumda yapıcı bir role sahip normal bir devlet olması ya da  kanunları ihlal eden bir devlet olarak kalması" konusunda bir tercihte bulunması  gerektiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:08
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