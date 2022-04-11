İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit! Zıvanadan çıktılar
İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasından paylaşılan videoda, Türkiye ve Azerbaycan hedef alındı.
İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasından paylaşılan videoda, Türkiye ve Azerbaycan hedef alındı.
Yayınlanan videoda; Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarma operasyonu eleştirilirken; Ermenistan'a ise sahip çıkılıyor.
Videoda; "İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası sınırları değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir plana şiddetle karşı çıkacaktır" denildi.
Videoda; Ermenistan'ın kendileri için "kırmızı çizgi" olduğu algısı işleniyor.
Tahran yönetiminin daha önce de Erivan'a destek verdiği ve Azerbaycan'a karşı olduğu iddia edilmişti.
Bilindiği üzere, İran'da yaklaşık 25 milyon Azerbaycanlı nüfus var.