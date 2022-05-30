İran'dan Türkiye kararıyla ilgili küstah açıklama! Yine şaşırtmadılar

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası bir askeri operasyonunun, Tahran yönetimi tarafından desteklenmeyeceği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında, "Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Böyle bir harekatın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askeri harekatının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.