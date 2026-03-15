İran’dan Türkiye açıklaması: "Saldırıları biz değil, İHA’mızı taklit eden ABD-İsrail yaptı!"

Ortadoğu’daki ABD-İsrail ve İran savaşı Türkiye sınırlarına dayanırken, NATO savunma sistemleri tarafından engellenen 3 balistik füze saldırısı sonrası Tahran’dan ilk resmi açıklama geldi. Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, bölge ülkelerini hedef alan saldırıların İran ordusuyla bir ilgisi olmadığını, aksine İran’ı hedef gösteren büyük bir manipülasyonun parçası olduğunu dile getirdi.

'LUCAS İHA' İLE ŞAHİD-136 TAKLİDİ YAPILIYOR

Albay Zülfikari, ABD ve İsrail’in teknik bir manipülasyonla İran teknolojisini kopyaladığını iddia ederek şunları söyledi: "Düşman sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." Bu taklit araçlarla yapılan saldırıların amacının İran’ı uluslararası alanda yalnızlaştırmak ve bölgesel bir çatışmanın içine çekmek olduğu savunuldu.

'TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRILAR MANİPÜLASYONUN ÖRNEĞİDİR'

Son dönemde Türkiye başta olmak üzere Kuveyt ve Irak’taki bazı hedeflere yönelik "kasti" saldırılar düzenlendiğini belirten Zülfikari, bu eylemlerin İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesinin bir algı operasyonu olduğunu vurguladı. İranlı sözcü, "Türkiye ve dost ülkelere yapılan bu kasti saldırılar, komşu ülkeler arasında nifak tohumları ekmek için kurgulanmış manipülasyon örnekleridir" diyerek Ankara’ya "oyuna gelmeyin" mesajı verdi.