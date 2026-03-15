İran’dan Türkiye açıklaması: "Saldırıları biz değil, İHA’mızı taklit eden ABD-İsrail yaptı!"

İran Devrim Muhafızları, Türkiye, Kuveyt ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların arkasında "sinsi bir plan" olduğunu iddia etti. İranlı Sözcü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’a ait "Şahid-136" İHA’larını taklit eden "Lucas" isimli araçlarla saldırı düzenleyerek suçu İran’ın üzerine atmaya çalıştığını ve komşu ülkelerle aralarını açmayı hedeflediğini savundu.

Ortadoğu’daki ABD-İsrail ve İran savaşı Türkiye sınırlarına dayanırken, NATO savunma sistemleri tarafından engellenen 3 balistik füze saldırısı sonrası Tahran’dan ilk resmi açıklama geldi. Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, bölge ülkelerini hedef alan saldırıların İran ordusuyla bir ilgisi olmadığını, aksine İran’ı hedef gösteren büyük bir manipülasyonun parçası olduğunu dile getirdi.

'LUCAS İHA' İLE ŞAHİD-136 TAKLİDİ YAPILIYOR

Albay Zülfikari, ABD ve İsrail’in teknik bir manipülasyonla İran teknolojisini kopyaladığını iddia ederek şunları söyledi: "Düşman sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." Bu taklit araçlarla yapılan saldırıların amacının İran’ı uluslararası alanda yalnızlaştırmak ve bölgesel bir çatışmanın içine çekmek olduğu savunuldu.

'TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRILAR MANİPÜLASYONUN ÖRNEĞİDİR'

Son dönemde Türkiye başta olmak üzere Kuveyt ve Irak’taki bazı hedeflere yönelik "kasti" saldırılar düzenlendiğini belirten Zülfikari, bu eylemlerin İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesinin bir algı operasyonu olduğunu vurguladı. İranlı sözcü, "Türkiye ve dost ülkelere yapılan bu kasti saldırılar, komşu ülkeler arasında nifak tohumları ekmek için kurgulanmış manipülasyon örnekleridir" diyerek Ankara’ya "oyuna gelmeyin" mesajı verdi.

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
‘İsrail'e İHA desteği veren Ukrayna, bizim için meşru hedeftir’ İran’dan ayağını denk al uyarısı
Ömer Çelik’ten Baykar’a tebrik: İHA/SİHA bir beka meselesidir
Havalanan İHA'lar Suudi Arabistan'ı saldırdı
Duran'dan "K2 Kamikaze İHA" mesajı
İran’dan Kuveyt Havalimanı’na İHA baskını: Radarlar hedef alındı!
Yorumlar

Dogrudur...v7 siyonist seytanlar 11 Eylul 2001 de kendileri IKIZKULELERI VURUP "EVANJELIK SIYONIST HACLI SEFERLERIYKE MYSLUMAN SOYKIRIMINI BASLATIP DEVAM ETTIRMIS SERUATCI-SAPIKLARDIR

Her k.hpeligi yaparlar
