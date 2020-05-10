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Dünya

İran'dan Türkiye açıklaması: Görüşüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suriye konulu yeni Astana Üçlüsü zirvesinin tarihiyle ilgili olarak Türkiye ve Rusya ile görüştüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:35:00 -
İran'dan Türkiye açıklaması: Görüşüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yeni Astana Üçlüsü zirvesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Musevi, yeni Astana Üçlüsü zirvesinin tarihiyle ilgili soruya, “Astana sürecinin garantör ülkeleri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Astana süreci yaşıyor, farklı konferansların düzenlenmesinde verilen ara dünyada koronavirüs salgının yayılmasıyla ilgili” dedi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum normalleştikten sonra Tahran’da yapılması planlanan zirvenin gerçekleşeceği umudunu dile getiren Musevi, bu sürecin uzaması halinde zirvenin online konferans formatında düzenlenebileceğini, ama İran’ın yüz yüze görüşmenin gerçekleşmesinden yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Astana Üçlüsü zirvesini video konferans yoluyla gerçekleştirme teklifine İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani destek vermişti. Daha önce Astana sürecinin garantör ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

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