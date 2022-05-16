İran'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ortak çevre sorunlarının çözümü konusunda İran ile Türkiye'nin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

İran medyasına göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin konuştu.

"Türkiye'nin yaptığı barajlarla ilgili İran'ın iddialarının bilimsel dayanağının bulunmadığına" dair Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın sorulması üzerine Hatipzade, "Ortak çevre sorunlarımızın çözümü konusunda birbirimize yardımcı olmalıyız." cevabını verdi.

Bilimsel konuların uzmanlarına havale edilmesi gerektiğine işaret eden Hatibzade, "Türkiye'nin iş birliğini memnuniyetle karşılamasını olumlu buluyorum. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı da bu konuda iş birliği yapma isteklerini İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a söylemişti. Su, çevre sorunları ve kum fırtınaları konularında adım atmalı ve bu sorunları ortadan kaldırmalıyız." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 12 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın ülkede meydana gelen çevre olayları ve su kaynaklarıyla ilgili Türkiye'ye yönelik iddialarına "İddialar bilimsellikten uzaktır." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Tahran yönetiminin yaşanan doğa olayları karşısında Türkiye'yi suçlamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına dikkati çeken Bilgiç, Türkiye'nin su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaştığının da altını çizerek, "Türkiye, sınır aşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.