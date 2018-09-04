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İran'dan Türk milletine övgü: ABD'ye karşı milli onurlarını korudular!

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Türk milletinin ABD'nin ekonomik baskılarına karşı devletinin yanında durarak milli onurunu koruduğunu söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 12:07
İran'dan Türk milletine övgü: ABD'ye karşı milli onurlarını korudular!

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, Türk halkının ABD'nin baskılarına karşı milli parasına sahip çıktığını belirtti.

Türk halkının ABD'nin ekonomik baskılarına karşı duruşunu örnek gösteren Burucerdi, "Türkiye'de liranın değer kaybetmesiyle birlikte dolarları ateşe verdiler. Bu sembolik duruş halkın devletin arkasında olduğunu ve milli onurlarını koruduklarının göstergesidir." dedi.

Burucerdi, İran'da devam eden döviz krizinde ise milli parasına sahip çıkan Türk halkının  gösterdiği hassasiyetin sergilenmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:07
  1. İran
  2. ABD
  3. Alaaddin Burucerdi
  4. Türk halkı

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