Ege’de fırtına alarmı! Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bodrum ile Datça arasında yapılması planlanan feribot seferleri karşılıklı olarak durduruldu.
Bodrum ile Fethiye arasındaki denizlerde hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.
Cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, denizlerde Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.