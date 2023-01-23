İran'dan tehdit: Avrupa'yı pişman ederiz!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında konuştu. Avrupa Parlementosu’nun İran Devrim Muhafızları aleyhinde aldığı karara değinen Kenani, bir ülkenin askeri birliğini “terör” listesine almanın hukuki temeli olmadığını ve alınan kararın mantık dışı olduğunu söyledi. Kenani, “Avrupa Parlementosu’nun aldığı bu kararın bir yükümlülüğü yok. Kararı kınıyor ve önceden hesaplanmamış mantık dışı bir karar olarak görüyoruz. Bir ülkenin resmi devlet kurumunu terör listesine almanın hiç bir hukuki temeli yok” şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun Devrim Muhafızları Ordusu'nu AB terör listesine alınması talebini içeren karar tasarısının kabul edilmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyleyen Kenani,, “İran Avrupa’nın düşünülmemiş ve sonuçları önceden hesaplanmamış bu kararına gereken karşılığı misliyle vermeye hazırdır. Eğer Avrupa Konseyi Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma tasarısını onaylarsa pişman edici karşılık veririz” şeklinde konuştu.

Devrim Muhafızları’na yönelik her türlü saldırının ülkenin ulusal güvenliğine yönelik saldırı olacağını vurgulayan Kenani, Avrupa Birliği’nin İran ile ilişkileri duygusallaştıran ve zorlaştıran konumdan çıkması gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerindeki güvenlik ve istikrarın Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör ile mücadelesi sayesinde olduğunu kaydeden Kenani, “Avrupa terör ile mücadele eden bir gücün elini bağlarken diğer yandan terör örgütlerinin ellerindeki bağları çözüyor. Eğer Avrupa’da güvenlik varsa bu Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör ile mücadelesi sayesindedir” ifadelerini kullandı.

İran’ın Ukrayna savaşında Rusya’ya İHA ve silah gönderdiğine ilişkin iddiaları değerlendiren Kenani, Ukrayna heyeti ile yapılan görüşmelerde Kiev yönetiminin söz konusu iddiaları belgeleyemediğini söyledi. Ukrayna tarafının Rusya’nın savaşta İran’a ait İHA kullandığını ispat etmesi durumunda buna kayıtsız kalmayacaklarını ve gerekli incelemeyi yapacaklarını söyleyen Kenani, “İran’a yönelik asılsız iddialar ile İran’ın Ukrayna savaşında bir taraf gösterilmesi ve sorumlu tutulması, İran’a yönelik yanlış siyasi baskı politikalarıdır. İran’ın Ukrayna savaşına ilişkin politikası savaşın sonlanması ve diplomasi yolunun yürütülmesidir” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının tek taraflı bir savaş olmadığını vurgulayan Kenani, “İran’ı asılsız suçlamalar ile itham eden ülkeler, savaşın bir tarafı olan Ukrayna’ya silahlar gönderiyorlar. Avrupa ülkeleri ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların aracısı haline geldi. Bu ülkeler Ukrayna savaşı konusunda İran’ı silah göndermek ile ve savaşa taraf olmakla suçlayamazlar” açıklamasını yaptı.

İHA'nın haberine göre Kenani, “Rusya’ya İHA gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak değerlendirmek için Ukrayna ve İran heyetleri arasında teknik görüşmeler oldu. Ancak Ukrayna tarafı iddiaları ispat edecek belgeler sunamadı. Heyetler an itibariyle ülkelerinde ve gerek duyulursa yeniden heyetler arası görüşme yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 19 Ocak’ta Avrupa Birliği’nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlama ve insan hakları ihlallerine karışan kurum ve kişilere yaptırım uygulama talebini içeren 32 maddelik karar onaylanmıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri tarafından kabul edilen kararda ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yanı sıra orduyla bağlantılı tüm şirket ve vakıfların, Besic milis gücü ve Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün terör listesine alınması talep edilmişti. Avrupa Konseyi toplantısında kabul edilen kararın onaylanması halinde, İran'ın resmi askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu resmen terör örgütü listesinde yer almış olacak.