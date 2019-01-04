İran'dan sürpriz hamle! Savaş gemisi yola çıktı

İran önümüzdeki mart ayında Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderme kararı aldı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem, İran'ın Atlas Okyanusu'na savaş gemisi göndereceği ifade etti. Mukaddem, İran donanmasının mart ayından itibaren 5 ay süreyle Atlas Okyanusu'nda görev yapacağını söyledi.

ABD'ye karşı cevap

Atlas Okyanusu, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu hamle, ABD'nin İran etrafında uçak gemisi konuşlandırmasına cevap niteliği taşıyor.

Hint Okyanusu'ndaki donanma 2 aya geri dönecek

Mukaddem ayrıca İran ordusundaki 59. Donanma'nın Hint Okyanusu'nda Aden Körfezi'nde bulunduğunu hatırlatarak, okyanusta İran'ın çıkarlarını koruyan söz konusu donanmanın görev süresinin ise 2 ay sonra biteceğini açıkladı. İranlı komutan, stratejik deniz kuvvetlerinin uzak sulardaki sürekli varlığının İran çıkarlarını koruma amaçlı olduğunu savundu.

İran'ın deniz faaliyetleri

Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğunda, denizden karaya ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu açıklanan Sehend adlı savaş gemisi, 1 Aralık 2018'de Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirilmişti.

Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.