0553 313 94 23

İran'dan sürpriz hamle! Savaş gemisi yola çıktı

İran'ın ABD'nin "arka bahçesi" olarak tanımlanan Atlas Okyanusu'na savaş gemisi göndereceği duyuruldu. İran'ın bu hamlesi etrafını savaş gemisi ve savaş uçaklarıyla çevreleyen ABD'ye cevap niteliği taşıdığı şeklinde yorumlandı.

04 Ocak 2019 Cuma 15:29
İran'dan sürpriz hamle! Savaş gemisi yola çıktı

İran önümüzdeki mart ayında Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderme kararı aldı. 

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem, İran'ın Atlas Okyanusu'na savaş gemisi göndereceği ifade etti. Mukaddem, İran donanmasının mart ayından itibaren 5 ay süreyle Atlas Okyanusu'nda görev yapacağını söyledi.

ABD'ye karşı cevap 

Atlas Okyanusu, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu hamle, ABD'nin İran etrafında uçak gemisi konuşlandırmasına cevap niteliği taşıyor.

Hint Okyanusu'ndaki donanma 2 aya geri dönecek

Mukaddem ayrıca İran ordusundaki 59. Donanma'nın Hint Okyanusu'nda Aden Körfezi'nde bulunduğunu hatırlatarak, okyanusta İran'ın çıkarlarını koruyan söz konusu donanmanın görev süresinin ise 2 ay sonra biteceğini açıkladı. İranlı komutan, stratejik deniz kuvvetlerinin uzak sulardaki sürekli varlığının İran çıkarlarını koruma amaçlı olduğunu savundu.

İran'ın deniz faaliyetleri

Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğunda, denizden karaya ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu açıklanan Sehend adlı savaş gemisi, 1 Aralık 2018'de Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirilmişti.

Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:29
  1. iran
  2. abd

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi..
    2. GÜNCELLEME 3 - Iğdır'da terör..
    3. AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı..
    4. Feminist siyasetçi: Hakiki feminist..
    5. Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    6. Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne zaman?
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur..
    9. Plastik şişe getirene bez çanta hediye
    10. Salmonella tehlikesi
    11. Bahçeli'den parti teşkilatına seçim..
    12. Kırşehir'de halk otobüsü ile servis..
    13. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde..
    14. Yumurta deyip geçme
    15. BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı..
    16. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    17. İngiltere’de konut fiyatları fren yaptı
    18. Ersun Yanal meydan okudu!
    19. Schneider Electric, Innovation Talks..
    20. BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar