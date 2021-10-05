İran'dan skandal Türkiye kararı

İran ile Ermenistan yakınlaşması devam ediyor. Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra büyük bir yıkıma uğrayan İran, Azerbaycan yönetimine saldırgan tavır sergilerken bu kez resmi olarak Türkiye karşıtı adımı attı.

Gazeteci Taha Kermani, İran'ın Türkiye sınırını tek taraflı olarak kapattığını yazdı.

Kermani yaptığı açıklamada, "Dün aniden İran tarafının tek taraflı Türkiye sınırını kapatması büyük tepkiye yol açtı. Kapıköy Sınır Kapısından paylaşılan görüntüler Türkiye'ye geçemeyen İranlıların tepkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Tedbirler bahane"

Azerbaycan-İran gerilimi nedeniyle Tahran yönetiminin böyle bir adıma başvurduğunu belirten Kermani, "Dün İran tek taraflı olarak Türkiye kara sınır kapılarını "korona virüs salgını tedbirleri" kapsamında ikinci bir emre kadar kapattığını bildirmişti. İran yönetiminin bu adımının yaşanan gerginliği ile ilgili olduğu ileri sürülüyor" dedi.