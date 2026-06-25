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Dünya İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!'
Dünya

İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!'

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İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!'

İran, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın kendileri tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın kendileri tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin, ‘Hürmüz Boğazı için açıklanan yeni geçiş güzergahına’ ilişkin açıklamasını yayımladı.

 

"BU KABUL EDİLEMEZ VE TAMAMEN TEHLİKELİDİR"

Açıklamada, “İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir” denildi.

 

"ÖNLEMENİZİ ÖNEMLE TAVSİYE EDERİZ"

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilen tek güzergahın İran tarafından belirtilen güzergahlar olduğu kaydedilen açıklamada, “Açıklanan güzergahlar dışındaki her türlü trafiği kesinlikle önlemenizi önemle tavsiye ederiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16’ncı Kanal üzerinden koordinasyon gereklidir ve ihlal eden gemilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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