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Dünya İran'dan savaş ilanı gibi açıklama!
Dünya

İran'dan savaş ilanı gibi açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 01:19:00 -
İran'dan savaş ilanı gibi açıklama!

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulundu. Şikarçi, İsrail'in saldırısında bu ülkelere de karşılık vereceklerini açıkladı.

İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları sürüyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi yaptığı yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya dikkat çeken bir İsrail çağrısında bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak sizden veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz." ifadelerini kullandı.

Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​

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