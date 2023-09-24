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Dünya İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!
Dünya

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 17:32:00 -
İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, savaş sebebi olacak açıklamalarda bulundu. Nik, "Bugün doğrudan işgal altındaki toprakları hedef alacak ve doğrudan İsrail'i vuracak 'İsrail vuran' adlı füzelere sahibiz" dedi.

İran ve İsrail arasında bir süredir devam eden gerginliğin ardından yeni bir açıklama geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, İsrail'in İran için askeri düzeyde tehdit oluşturduğunu ve ülkesinin İsrail'i hedef alabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Talae Nik, "Askeri sistemimizi var olan tehditlere göre dizayn etmeliyiz. Siyonist İsrail rejimi bu tehditlerden biri. Bugün Orta Doğu'da savunma alanında önemli bir ülke konumuna geldik. İran olmadan bölgedeki hiçbir plan hayata geçemez. Açık bir şekilde ilan ediyoruz, bugün doğrudan işgal altındaki toprakları hedef alacak ve doğrudan İsrail'i vuracak 'İsrail vuran' adlı füzelere sahibiz. İlk önceliği İsrail olan 'Hacı Kasım' füzelerine bu adı verdik" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir sınır değişikliğine izin vermeyeceğiz"

Bölgede hiçbir sınır değişikliğine izin vermeyeceklerini kaydeden Talae Nik, "Sınırlarımızda jeopolitik değişikliğe gitmek isteyenler oldu ancak bunu yapamadılar ve asla yapamayacaklar. Bunları belirli bir dayanak ve güçle açık bir şekilde ilan ediyoruz. Bu dayanak ve güç ise halk savunması ve ulusal güce bağlıdır" diye konuştu.

Netenyahu'dan nükleer silah açıklaması

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım" diyerek, uluslararası toplumu İran'ın saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlamıştı.

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