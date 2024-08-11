İran’dan Rusya’ya füze desteği

Kaynaklar, Rus askerlerinin bir süre önce Tahran’a ulaştığını bildirirken, eğitim sürecinin başladığını aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri 13 Aralık 2023’te Tahran’da, İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü (AIO) tarafından üretilen Ababil balistik füze sisteminin tedariki için sözleşme imzalamıştı.

Rusya’nın, Ababil füze sistemine ek olarak ilaveten Fath-360 taktik balistik füze sistemine de ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Kaynaklara göre; Ruya, eğitim faaliyetlerinin ardından Fath-360 füzelerini teslim almaya başlayacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İranlı yetkili ise Tahran’ın Rusya’ya füze ve insansız hava araçları tedarik ettiğini ancak Fath-360 füzelerini transferinin henüz söz konusu olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ‘’Yasal olarak İran’ın konvansiyonel silahları satın alma veya satma konusunda hiçbir kısıtlaması veya yasağı yoktur. Ancak ahlaki olarak İran, Ukrayna ile çatışma sona erene kadar füzeler de dahil olmak üzere herhangi bir silahı transfer etmekten kaçınacaktır.” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), balistik füzelerin olası teslimatına ilişkin iddiaları doğrulamadı ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, İran’ın böyle bir füze transferi gerçekleştirmesi halinde NATO müttefiklerinin hızlı ve sert bir yanıt vereceğinin altını çizdi.

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Askeri uzmanlar, Moskova’nın kendi balistik füzelerine halihazırda sahip olduğunu ancak Fath-360’ların tedarik edilmesinin, Rus Ordusu’nun cephe hattının ötesindeki hedefler için daha fazla mühimmata sahip olacağı anlamına geleceğini düşünüyor.

Fath-360 Taktik Balistik Füze Sistemi (BM-120)

Fath-360 İran’ın 2022 yılında tanıttığı taktik menzilli bir balistik füze sistemidir. Füzenin menzilinin 30 ila 120 kilometre arasında olduğu bilinirken, Mach 3 hızında seyrettiği üzerinde duruluyor.

İran’ın Fath-360 balistik füze sistemini, 2002 yılından beri envanterinde bulunan Fateh-110 sistemi üzerinden geliştirdiği değerlendiriliyor. Fath-360’ın, Fateh-110’un daha kısa menzili varyantı olduğuna inanılıyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com