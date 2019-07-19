İran’dan peş peşe yalanlama

İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’a ait insansız hava aracını düşürdük" şeklindeki açıklamasını yalanladı.

İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Trump’ın "İran’a ait bir İHA’yı düşürdük" şeklindeki açıklamasını yalanlayarak, söz konusu İHA’nın Hürmüz Boğazı’ndaki görevini yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını söyledi. ABD’nin bu yöndeki açıklamalarla Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde istikrar ve güvenliği bozmaya çalıştığını belirten İran Genelkurmay Sözcüsü Şikarçi, “İran ordusu uluslararası teamüller doğrultusunda Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlayacaktır” dedi.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı’dan geldi. Arakçı, Hürmüz Boğazı’nda veya başka herhangi bir yerde insansız hava aracı kaybetmediklerini söyleyerek, "USS Boxer’ın kendi insansız hava araçlarını yanlışlıkla vurmuş olmasından endişe ediyorum” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda USS Boxser gemisine 900 metre yaklaşan İran’a ait bir İHA’yı düşürdüklerini açıklamıştı.