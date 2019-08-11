İran'dan Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan ve Hindistan'a Keşmir konusunda sükunet çağrısında bulunarak, güvensizlik ortamının oluşmasını engellemelerini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptıkları telefon görüşmesinde Keşmir'deki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan ve Hindistan'dan sükuneti korumaları çağrısı yapan Ruhani, "Pakistan ve Hindistan'dan bölgede güvensizlik ortamı oluşturularak masum insanların öldürülmesinin önüne geçmelerini istiyoruz. Keşmir meselesinin askeri bir çözümü yoktur. Sorunları diplomatik kanallarla çözmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, bölgenin ve Hint alt kıtasındaki güvenliğin İran için önemli olduğunu dile getirerek, "İran, sürekli olarak bölgede gerginliğin azalması ve huzurun temini için çaba göstermiştir. Keşmir Müslümanlarının yasal hakları ve menfaatlerinden yararlanıp huzur içinde yaşamaları gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmran Han da İran'ın bölgenin etkili bir ülkesi olarak Keşmir meselesinin çözümünde yapıcı bir rol oynayabileceğine dikkati çekerek, "Keşmir bölgesinde rahatsız edici ve masum halka karşı uluslararası yasalara aykırı gelişmelere şahit oluyoruz. Pakistan Keşmir'de gerginliğin artmasından ve masum insanların öldürülmesinden endişe duymaktadır." görüşlerini paylaştı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.



Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.



Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.



Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.