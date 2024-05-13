İran nükleer silah iddiası hakkında konuşma yaptı: Yönelik toplantı gerçekleştirildi... İddia yalan çıktı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkede nükleer silahlarla ilgili yasağa dair stratejinin değiştirilebileceğine ilişkin son haftalarda artan söylemler üzerine İran'ın bu konudaki doktrininin değişmediğini söyledi.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da son haftalarda bazı siyasilerin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasaklayan fetvasının değişebileceğini iddia etmesine değinen Kenani, "İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı. İran, fetva doğrultusunda nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklamıştır." dedi.

Kenani, kitle imha silahlarının uluslararası güvenliğin yanı sıra insanlık için tehdit oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

Öte yandan ülkesinin Filistin vatandaşları için sanal bir konsolosluk açmayı planladığını ve şu anda sistemin test aşamasında olduğunu aktaran Kenani, "Yapılan istişareler sonucunda Dışişleri Bakanlığıbünyesinde Filistin için sanal bir büyükelçiliğin açılması için gerekli mekanizmalar test aşaması olarak yürütüldü." dedi.

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İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.