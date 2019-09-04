0553 313 94 23

İran’dan midesinde eroin getiren şahsı polis yakaladı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında İran’dan yutma yöntemi ile 250 gram eroin ile kente gelen yabancı uyruklu şahsın midesindeki eroin paketleri tıbbı müdahale ile çıkarıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:36
İran’dan midesinde eroin getiren şahsı polis yakaladı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında İran’dan yutma yöntemi ile 250 gram eroin ile kente gelen yabancı uyruklu şahsın midesindeki eroin paketleri tıbbı müdahale ile çıkarıldı. Polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların sonunda ise 7 kişi tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent genelindeki güvenlik tedbirlerini arttırdı. Narkotik ekipleri uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele alanındaki çalışmalarını da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak yer aldığı alanlarda ve Pamukkale Üniversite bölgesinde uygulama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren narkotik ekipleri sokak satıcılarına da göz açtırmıyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirdikleri başarılı operasyon ile İran’dan, Denizli’ye yutma yöntemiyle eroin maddesi taşıyan H.A., isimli şahıs ve Denizli’de bağlantılı olduğu kişileri yakalayan narkotik ekipleri 250 gram eroin yakalandı. Şüphelinin midesinde bulunan yutma tekniği için özel ambalajlanmış eroin paketleri hastanede uzman personel tarafından tıbbi müdahale ile çıkartıldı.



Operasyonlarda 7 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında işlem yapıldı


Kara yollarındaki denetimlerini de artıran görevliler yol üzerinde yaptıkları çalışmalarda şüpheli araç ve şahısların kontrolünü sağlayarak uyuşturucu madde satışına çıkan zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Narkotik ekipleri tarafından satışa hazır vaziyette paketlenmiş 27 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen haksız kazançlara ise operasyonlarda el konuldu.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 9 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şahin futbolcularla bir araya geldi
    1. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    2. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    3. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    4. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    5. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    6. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    7. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    8. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    9. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    10. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    11. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    12. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    13. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    14. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    15. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    16. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    17. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    18. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    19. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    20. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    21. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    22. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    23. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    24. Rus pilotların cesetleri bulundu
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    27. Yabani ot temizliği çalışması yapıldı
    28. Validen dilek ağacına "kadına yönelik..
    29. Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap..
    30. Gerilimi tırmandıracak adım! İran 7..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!