İran’dan katil İsrail’e kınama! BM'ye sorumluluk alma çağrısı

İran, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Lübnan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan direnişinin Filistin’e desteğinde bir değişiklik olmayacağını kaydeden Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler’i (BM) İsrail saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağıran Kenani, Lübnan’ın güvenliği ve barışı için BM’nin harekete geçmesini ve İsrail saldırılarını önlemesini istedi.

Beyrut saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Golan Tepeleri’nde yer alan Majdal Shams’a geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen saldırıya misilleme olarak Beyrut’un güneyinde Şiilerin yoğun olduğu Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’u hedef almıştı. Shukr’un saldırıdan sağ kurtulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA