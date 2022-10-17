İran'dan kamikaze İHA iddiasına sert tepki

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, "Maalesef genellikle Batı kaynaklı siyasi amaçlı haberler dikkate alınıyor. İran yönetimi, önce de defalarca ilan ettiği üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf değildir ve savaşın taraflarından hiçbirine herhangi bir silah ihraç etmemiştir." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, 10 Ekim'de Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçlayarak, "Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.