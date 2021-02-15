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Dünya İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
Dünya

İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik küstah eylemini kınarken Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek kafa karıştıran bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:46:00 -
İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatibzade, söz konusu PKK'nın terör eyleminin "dost ve kardeş" ülke Türkiye'ye yönelik gerçekleştiğini kaydetti.

"Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." diyen Hatibzade, "Bölgemizin bundan fazla şiddete tahammülü yok. Daha fazla şiddete ve menfur terörizme şahit olmamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının son kısmında ilginç çıkış

Hatibzade, bölge ülkelerinin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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