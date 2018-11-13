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İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı

İran, terör devleti İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını durdurması için dünya ülkelerine acil müdahale çağrısında bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 10:25
İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı

İran, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve masum sivillerin korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yazılı açıklamasında, Tahran'ın, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.

Acil uluslararası müdahale

Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs işgalcisi rejimin işlediği terör ve suç dizileri, ABD hükümetinin teşvik ve desteği, bazı bölge ülkelerinin sessizliği nedeniyle devam etmektedir."

Kasımi, "Siyonist rejimin terör ve savaş makinelerini durdurmak için acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine 300'den fazla roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'e atılan roketler ise 1 İsraillinin ölümüne 30'unun yaralanmasına neden olmuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:25
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