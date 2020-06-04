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Aktüel

İran'dan Irak'a elektrik ihracatı anlaşmasının süresi 2 yıl uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:43:00 -
İran'dan Irak'a elektrik ihracatı anlaşmasının süresi 2 yıl uzatıldı

ANKARA (AA) - İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak’a elektrik ihracatı anlaşmasının 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Enerji Bakanı Erdekaniyan başkanlığındaki heyetin Bağdat'ı ziyaretinde, Irak'a elektrik ihracatının süresinin uzatılmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Erdekaniyan, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce imzalanan anlaşmayla bir yıl öngörülen Irak’a elektrik ihracatının 2 yıl daha uzatıldığını belirtti.

İran Enerji Bakanı, "Müzakereler bir sonuca ulaştı. Böylece Irak Enerji Bakanlığı ile 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan iki yıllık elektrik ihracatı anlaşması imzalandı." dedi.

Erdekaniyan başkanlığındaki İran heyeti, Irak ile elektrik ve su ihracatı konularını görüşmek üzere dün Bağdat'ı ziyaret etmişti. Erdekaniyan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta Meclisten onay alarak göreve başlayan yeni hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak için İran'dan elektrik ithalatı muafiyetinin mayıs ayından itibaren 120 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.


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