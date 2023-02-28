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Dünya İran'dan insan hakları tepkisi
Dünya

İran'dan insan hakları tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, hiçbir ülke veya grubun, insan haklarını tekeline alma hakkına sahip olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 03:12:00 -
İran'dan insan hakları tepkisi

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52. oturumunda konuşan Abdullahiyan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin dünyadaki tüm ulusların ortak kaygısı olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, hiçbir ülke veya grubun, insan haklarını tekeline alma hakkına sahip olmadığını ifade ederek bu yolla diğer ülkelerin boyun eğdirilemeyeceğini söyledi.

İnsan haklarına saygının İran için temel ilkelerden olduğunu kaydeden Abdullahiyan, bunun ulusal gelenek ve görenekler ile milli ve dini değerlere dayandığını belirtti.

İranlı Bakan, insan haklarının bazı ülkeler tarafından bir araç olarak kullanıldığını savunarak İnsan Hakları Konseyinin üye devletler arasında işbirliği ve gerçek diyalog ilkelerine başvurarak güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazanmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Hiçbir ülkenin insan hakları uygulamalarında kusursuz olduğunu iddia edemeyeceğini söyleyen Abdullahiyan, ABD’nin “çeşitli araçlar, askeri müdahaleler, darbeler ve diğer ülkelere karşı yasa dışı ekonomik yaptırımlar” uygulama konusunda dünyanın ilk sırasında yer aldığını, bunun da insan haklarının ihlali olduğunu belirtti.
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Abdullahiyan, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Mahsa Emini’nin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerin başlarda barışçıl olduğunu, daha sonra terör unsurlarının olaya müdahalesi ile şiddete dönüştüğünü söyledi.

ABD ve İngiltere merkezli, Farsça yayın yapan bazı televizyon kanallarının yaptıkları programlarla şiddeti ve terörü artırdığını söyleyen Abdullahiyan, bunun neticesinde aralarında 70 güvenlik görevlisinin de bulunduğu masum insanların hayatını kaybettiğini, kamu ve özel mülkiyete büyük zararlar verildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

 

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