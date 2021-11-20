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Dünya İran'dan Hamas tepkisi
Dünya

İran'dan Hamas tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:10:00 -
İran'dan Hamas tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etme kararını kınadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, "İngiltere'nin Hamas hareketini terör örgütü ilan etme kararını kınıyoruz. Gerçekler çarpıtılarak Filistin halkının hakları ihlal edilemez" ifadesini kullandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Filistin için tek siyasi çözüm, tüm yerliler arasında bir referandum düzenlemektir" diye ekledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in Cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ülkedeki faaliyetlerinin terörle mücadele yasası kapsamında yasaklanacağını ve Hamas'ı destekleyen, bayrağını taşıyan veya bu kuruluş için toplantı düzenleyenlerin yasayı ihlal etmiş sayılacağını kaydetmişti.

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