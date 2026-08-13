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Kültür - Sanat Evinden 283 bin hap çıktı Torbacının savunması pes dedirtti!
Kültür - Sanat

Evinden 283 bin hap çıktı Torbacının savunması pes dedirtti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Evinden 283 bin hap çıktı Torbacının savunması pes dedirtti!

Evinde kutu kutu hap yakalatan şüpheli, "Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskında kutuların içerisinden 283 bin adet sentetik hap ele geçirdi. Evinde kutu kutu hap yakalatan şüpheli, "Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah B.'nin (37) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler doğrultusunda şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki müstakil evine operasyon yapıldı. Operasyonda evde bulunan kutuların içerisinde 283 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgusunda Fethullah B., "Uyuşturucu madde satmıyorum. Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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