İran'dan Fransa'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik her türlü hakaret ve saygısızlıkla bu eylemlerin Fransız yetkililer tarafından desteklenmesini kınadı.

İslam'a yönelik hakaretlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hatibzade, "Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman'ın saygı duyduğu kutsal bir şahsiyete hakaretin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Hatibzade, "Kuşkusuz, Fransız yetkililerin bu konudaki kabul edilemez tutumları, aşırılığa ve kınanması gereken şiddete karşı uygun ve tedbirli bir cevap olmamış ve nefretin her zamankinden daha fazla artmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.