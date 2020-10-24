  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Fransa'ya sert tepki
Dünya

İran'dan Fransa'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam düşmanlığını körükleyen Fransa'ya sert tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:39:00 -
İran'dan Fransa'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik her türlü hakaret ve saygısızlıkla bu eylemlerin Fransız yetkililer tarafından desteklenmesini kınadı.

İslam'a yönelik hakaretlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hatibzade, "Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman'ın saygı duyduğu kutsal bir şahsiyete hakaretin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Hatibzade, "Kuşkusuz, Fransız yetkililerin bu konudaki kabul edilemez tutumları, aşırılığa ve kınanması gereken şiddete karşı uygun ve tedbirli bir cevap olmamış ve nefretin her zamankinden daha fazla artmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay