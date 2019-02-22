İran'dan flaş iddia: ABD dronelarının kontrolünü ele geçirdik İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak'ta bulunan birkaç ABD İHA'sının kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

İran haber ajansı FARS'a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 drone'nun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik" İfadelerini kullandı.

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