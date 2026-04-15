  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek: Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri yarın hizmete açılıyor İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! “Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış” 'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri... Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok Dürzi Lider Müslüman Oldu
İran'dan flaş açıklama: Bugün bir heyeti ağırlayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Pakistan’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bugün büyük ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacaklarını açıkladı.

Sözcü Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan’daki müzakerelerin temelde savaşın sonlandırılması ve İran’ın taleplerinin dile getirilmesi üzerine kurulduğunu belirten Bekayi, “Mesaj alışverişi devam ediyor. Bugün yüksek ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız. Bu görüşmede iki tarafın görüşleri ayrıntılı şekilde ele alınacak." dedi.

Bekayi, ülkesinin nükleer silah üretmek gibi bir amacının olmadığını ve bunu daha önce de defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak, "Uranyum zenginleştirmenin türü ve seviyesi görüşülebilir ki biz bunu daha önce de ilan ettik. İran'ın kendi ihtiyaçlarına göre uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD’nin daha önce "İran’ın nükleer programını yok ettiklerine" dair açıklamalarda bulunduğuna ancak buna rağmen bugün de aynı konuyu gündemde tuttuğuna dikkati çeken Bekayi, ABD’nin nükleer meseleyi İran’a baskı yapmak için kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.

Bekayi, ABD’den gelen “İran nükleer silah peşinde koşmaz ise ekonomisinin refaha ereceği” yönündeki açıklamalara ilişkin ise “Biz ekonomimizi nasıl geliştireceğimizi biliyoruz. İran’ın barışçıl amaçlar dışında nükleer programı olmadı. Kimseden korktuğumuz için değil ilkesel olarak nükleer silah peşinde değiliz.” diye konuştu.

Ülkesinin uzun yıllar boyunca Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağladığına işaret eden Bekayi, son zamanlarda özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tehlikelerin ABD ve İsrail’in girişimlerinden kaynaklandığını savundu.​​​​​​​

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

Ekonomi

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama
Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama

Dünya

Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama

Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz
Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz

Gündem

Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu
Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

Dünya

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23