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Dünya İran'dan flaş ABD açıklaması: Artık sonuna geldi
Dünya

İran'dan flaş ABD açıklaması: Artık sonuna geldi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin maksimum baskı politikaları ve yaptırımlarının sona yaklaştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:43:00 -
İran'dan flaş ABD açıklaması: Artık sonuna geldi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD yaptırımları ve başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rebii, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden gelişmenin maksimum baskı politikası ve bunu destekleyen Donald Trump yönetiminin başarısızlığı olduğunu aktardı.

Trump'ın uyguladığı yaptırım duvarının yıkılışının sesinin tüm dünya tarafından duyulduğunu dile getiren Rebii, "Maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi. ABD'nin mevcut müflis hükümetinin masasında hiçbir seçenek kalmamıştır. Yolun sonuna geldiler." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin halkın çıkarlarının peşinde olacağını kaydeden Rebii, ABD yaptırımlarının kalkması halinde yabancı ülkelerden yatırım yapmak isteyenler olduğunu ifade etti.

Rebii ayrıca hükümetin önceki yıllarda yaptırımlar nedeniyle beklediği 160 milyar dolar gelirden yoksun kaldığını aktararak, yeni yıl bütçesinde petrole bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

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