İran'dan Ermenistan açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Ermenistan’a silah ve asker taşıdığına yönelik iddiaları reddetti.
Azerbaycan-Ermenistan gerilmine ilişkin konuşan İranlı yetkili, ‘İran, Ermenistan’a silah ve asker taşıdı mı?’ sorusuna yanıt verdi.
'İzin vermeyiz'
Hatibzade, ortaya çıkan görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Ülkemiz, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecek. Sınırımızdan geçen transit ürünleri dikkatle kontrol ediyor ve incelemesini yapıyoruz’ dedi.
Silah taşınan kamyonlarla ilgili konuşan Hatibzade, ‘Kamyonlar normal ticari ürünleri taşıyor’ dedi.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında başlayan çatışmalar devam ederken Erivan yönetimine ait ordunun büyük kayıplar verdiği aktarıldı.