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Dünya İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:07:00 -
İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Ermenistan’a silah ve asker taşıdığına yönelik iddiaları reddetti.

Azerbaycan-Ermenistan gerilmine ilişkin konuşan İranlı yetkili, ‘İran, Ermenistan’a silah ve asker taşıdı mı?’ sorusuna yanıt verdi.

'İzin vermeyiz'

Hatibzade, ortaya çıkan görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Ülkemiz, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecek. Sınırımızdan geçen transit ürünleri dikkatle kontrol ediyor ve incelemesini yapıyoruz’ dedi.

Silah taşınan kamyonlarla ilgili konuşan Hatibzade, ‘Kamyonlar normal ticari ürünleri taşıyor’ dedi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında başlayan çatışmalar devam ederken Erivan yönetimine ait ordunun büyük kayıplar verdiği aktarıldı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Aslında irandan Ermenistana giden tedarik yollarını Azerbeycan dogrudan Ermenistan icinden vurabilir. Bu yollar Azerbeycana 100km uzaklukta bile degil.
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O ÇOCUKLARI YALANIDA SUGİBİ İÇİYOLAR ULAN BİZ SİZİ PKK TERÖRÜNDEDE GÖRDÜK ..LER

hiç utanmayokmu sizde allahın laneti üzrinizeolsun
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