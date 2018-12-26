0553 313 94 23

İran'dan Erdoğan açıklaması: Kesin bir duruşa sahip

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD'nin İran'a yaptırımları ve nükleer anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir duruşa sahip olduğunu söyledi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
İran'dan Erdoğan açıklaması: Kesin bir duruşa sahip

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani liderliğindeki hükümetlerin komşu ülkelerle yakın ilişki geliştirme siyaseti yürüttüğünü belirten Vaizi, Türkiye'nin de iyi ilişkiler kurmak istedikleri komşu ülkelerden biri olduğunu ve geride kalan 5 sene içinde iki taraf arasında cumhurbaşkanları ve bakanlardan oluşan 5 komisyon oluşturulduğunu aktardı.

İyi anlaşmalar sağlandı

Ankara ve Tahran'da yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarında ekonomik, siyasi, bölgesel ve küresel konuları ele alma fırsatı bulduklarına ve Ruhani'nin 4 Kasım'daki ABD'nin ikinci paket yaptırımları sonrası ilk yurt dışı ziyaretini yine bu kapsamda Ankara'ya gerçekleştirdiğine işaret eden Vaizi, bu temaslar kapsamında bankacılık, ekonomi ve ticari konularda çok iyi anlaşmalar sağlandığını kaydetti.

ABD yaptırımları ve nükleer anlaşma ile ilgili konulara da değinen Vaizi, "Sayın Erdoğan ve Türkiye hükümeti, hem nükleer anlaşmanın korunması hem de yaptırımların kınanması noktasında kesin bir tutuma sahipti." ifadelerini kullandı.

Ruhani'nin son Ankara ziyaretine İranlı iş adamlarının da eşlik ettiğini hatırlatan Vaizi, yapılan anlaşmaların ticari iş birliğinin gelişmesi için yeni bir atmosfer oluşturması temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
  1. Ankara
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. iran'a yaptırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li vekil umduğunu bulamadı!
    1. HDP'li vekil umduğunu bulamadı!
    2. "Gençler Ombudsmanlıkla Tanışıyor"
    3. Böyle ceza görülmedi! Drift yaptığına..
    4. Bordo-mavililer kazanıyor, Trabzon..
    5. Döviz kurları
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. İran'dan Erdoğan açıklaması: Kesin bir..
    9. AK Parti MYK toplantısı başladı
    10. AK Partili vekilden 'VAR' çıkışı
    11. CHP'den "propaganda" toplantısı
    12. Hastane güvenlik görevlilerinin..
    13. Beckham'ın hindi paylaşımı yanlış..
    14. Erzincan-Sivas karayolu tekrar ulaşıma..
    15. "Erdoğan, İran'a yaptırımlar konusunda..
    16. Gelibolu'da 2 ton kaçak kum midyesi..
    17. AK Parti MYK toplandı
    18. ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken..
    19. İSO aralık ayı olağan meclis toplantısı
    20. Hayatında ilk kez hastaneye gitti,..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu