İran'dan dev gözdağı! 'Büyük Peygamber 12' başladı
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin, Basra Körfezi'nde "Büyük Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı bir tatbikata başladığını duyurdu.22 Aralık 2018 Cumartesi 14:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde saldırı ve lojistik helikopterleriyle birlikte insansız hava araçları ve komando birliklerinin de katıldığı 'Büyük Peygamber 12' askeri tatbikatına başladı.
İlk kez sergilenecek
Uluslararası petrolün geçişi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında sürdürülen tatbikatta "İran'ın savunma doktrini kapsamında ilk kez saldırı operasyonlarının sergileneceği" belirtildi.
Tatbikata saldırı ve lojistik helikopterleri ile insansız hava araçları ve komando birliklerinin katıldığı ifade edildi.
ABD donanmasına ait USS John C. Stennis uçak gemisi de dün Basra Körfezi'ne giriş yapmıştı.
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