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Dünya İran'dan başörtü kararı! Hepsine mesaj gönderildi
Dünya

İran'dan başörtü kararı! Hepsine mesaj gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:11:00 -
İran'dan başörtü kararı! Hepsine mesaj gönderildi

İran Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkede yasal zorunluluk olan başörtüsü kullanımının ihlal edilmemesi için başörtüsü takmayan kadınların kamera sistemleri ile tespit edildiğini ve bu kişilere masaj yollandığını bildirdi.

İran'da başörtüsü zorunluluğunun ihlal edilmemesi için yeni bir uygulama getirildi. İran Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasal zorunluluk olan başörtüsü kullanımına uyulması ve halk arasında gerginlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla başörtüsü takmayan kadınların kamera sistemleri ile tespit edilerek, kendilerine yasal uyarı mesajı gönderildiği belirtildi. Gönderilen uyarı mesajında kadınların başörtüsü takmadıklarına ilişkin görüntülerin tarih ve konumları ile birlikte paylaşıldığı belirtildi.

"Polis, yasalara aykırı hiçbir ferdi ve toplumsal eyleme göz yummayacaktır"

Açıklamada, "Başörtüsü kanununu ihlal ettikleri ve kamusal iffeti bozdukları tespit edilenlere konum ve tarih belirtilerek belgeleri ile birlikte uyarı mesajı gönderiliyor. Polis, aile mahremiyetinin ve değerlerin korunması, toplumsal sağlığın desteklenerek vatandaşların huzurunun tesis edilmesi için yasalara aykırı hiçbir ferdi ve toplumsal eyleme göz yummayacaktır. Polis kamusal huzuru bozan her eyleme karşı kanunun gerektirdiğini yerine getirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Esnaf ve iş yeri sahiplerinin de uyarıldığı açıklamada, kılık kıyafet yasasının uygulanmasının ciddiyetle takip edilmesi istendi.

Polis tarafından başörtüsü takmayan kadınlara gönderilen uyarı mesajında başörtüsü kuralının ihlal edildiği belirtilerek, "İslami ceza kanununa aykırı davrandığınız ve başörtüsü yasasını ihlal ettiğiniz tespit edilmiştir. Bu size uyarı olarak gönderilen mesajdır. Başörtüsü yasasını ihlal etmeye devam etmeniz durumunda hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer veriliyor.

Öte yandan İran Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, araçlarında zorunlu başörtüsü kuralı ihlal edilen araç sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderilmeye başlandığı duyurulmuştu. "Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklindeki uyarı mesajı uygulamasında, ihlalin devam etmesi halinde araç sahiplerinin emniyete çağırılacağı belirtilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca sosyal medyada bazı İranlı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığı ve umuma mahsus alanlarda başörtüsüz bir şekilde dans ettiği videolar paylaşılmış ve birçok işletme zorunlu başörtüsü kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

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