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İran’dan Avrupa’ya büyük rest! ‘Anlaşmayı sürdürecek güçte değiller’

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşma süresi ile ilgili açıklama yaparak, "İran'ın nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
İran’dan Avrupa’ya büyük rest! ‘Anlaşmayı sürdürecek güçte değiller’

İran, nükleer anlaşmanın koruması için Avrupa ülkelerine verilen iki aylık sürenin uzatılmayacağını ve taleplerinin karşılanmaması halinde anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceklerini duyurdu.

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Meclis Haber Ajansı ICANA'ya yaptığı açıklamada, Tahran'ın yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasını değerlendirdi.

‘Anlaşmayı sürdürecek güçte değiller’

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesinden sonra da İran'ın anlaşmaya bağlı kaldığını ancak diğer tarafların taahhütlerine uymadığını dile getiren Kemalvendi, "Onların davranışları taahhütlerine bağlı kalmak istemediklerini ya da anlaşmayı sürdürecek güçte olmadıklarını gösteriyor. Bu durumda Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) talimatları ve Meclisin kanunları doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.

İran'ın talepleri 60 gün süre sonunda karşılanmazsa anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceklerini belirten Kemalvendi, "Meclisin çıkardığı kanun çerçevesinde uygulanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınma süreci devam ediyor. İran'ın anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ABD, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
  1. İran
  2. nükleer anlaşma
  3. Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi
  4. Meclis Haber Ajansı ICANA
  5. ABD
  6. Tahran
  7. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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