İran'dan askeri tesis açıklaması! "Saldırıdan İsrail sorumludur"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben mektup yazdı.

İrevani, mektubunda, 28 Ocak'ta İsfahan kentinde bir askeri tesise düzenlenen saldırıya ilişkin ön incelemelerin, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mektupta, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktaran ve bunun ilk olmadığını belirten İrevani, "İran, ulusal güvenliğini savunma ve Siyonist rejimin herhangi bir tehdidine veya hatalı girişimine gerekli gördüğü yerde ve zamanda kararlı bir şekilde yanıt verme konusundaki meşru ve doğal hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, mektubunda, Tahran'ın elinde ne tür bir bulgu olduğuna dair detay paylaşmadı.

İsrail, Tahran'ın küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdiği saldırının arkasında olduğuna dair ne teyit ne de ret açıklamasında bulundu.

Ezeli düşman iki ülkenin zaman zaman birbirlerine ait hedeflere dolaylı saldırılar düzenlediği biliniyor.

Bununla birlikte "gölge savaşın" dışında iki ülke şu ana kadar açıktan karşı karşıya gelmiş değil.

Öte yandan İsrail, Suriye'de özellikle silah sevkiyatı yapılan İran'a ait konvoylara yönelik hava saldırıları düzenliyor.

İran, İsrail'in varlığını kabul etmiyor, İsrail de İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçilmesi için başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyor.

İran devlet televizyonu 28 Ocak gecesi İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanlığı da İsfahan'daki askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

ABD menşeli The Wall Street Journal gazetesi, 29 Ocak'ta ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere ve olayla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews" haber sitesi ise İsfahan'daki saldırıda kullanılan hava araçlarının yabancı bir istihbarat teşkilatının yönlendirmesiyle Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Kürt gruplar tarafından ülkeye sokulduğunu açıklamıştı.

İran makamları daha önce yaptıkları açıklamada, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: euronews