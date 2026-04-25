İran'dan ''askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı
Dünya

İran'dan ''askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı

İran'dan ''askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ülkenin batı bölgelerinde askeri saldırı hazırlığında olan ABD ve İsrail bağlantılı hücrelere yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında Mossad casuslarının da bulunduğu toplam 239 kişi gözaltına alındı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail ile bağlantılı, ülkenin batı bölgelerinden askeri saldırı hazırlayan hücrelere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında, Kürdistan eyaletinde "ayrılıkçı gruplara" mensup 11 militanın da aralarında olduğu 84 kişi yakalandı bir militan ise öldürüldü.

Kirmanşah eyaletindeki operasyonlarda, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 4 casus dahil "düşman hücrelere bağlı" 155 kişi gözaltına alındı.

 

Operasyonlarda 8 roketatar, 2 binden fazla roketatar mühimmatı, 90 bomba fünyesi, 18 el bombası, 5 havan topu mermisi, çeşitli silahlara ait 1253 mermi, 6 tüfek bombası ve telsiz iletişim cihazları ele geçirildi.

Diğer yandan bölgede yasa dışı silah alım satımı yapan gruplara da operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda ise 144 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silaha el konulduğu belirtildi.

İslamabad’da müzakere bilmecesi: ABD-İran savaşında kritik eşik

İslamabad’da müzakere bilmecesi: ABD-İran savaşında kritik eşik

İran ve Pakistan arasında üst düzey görüşme

İran ve Pakistan arasında üst düzey görüşme

İran ‘Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı’ Daha da güçlendik!

İran ‘Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı’ Daha da güçlendik!

ABD–İran görüşmelerinde sürpriz İran’dan yeni teklif

ABD–İran görüşmelerinde sürpriz İran’dan yeni teklif

