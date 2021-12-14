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Dünya İran'dan ABD'ye nükleer mesajı
Dünya

İran'dan ABD'ye nükleer mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde 'iyi bir anlaşmaya' varmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 00:25:00 -
İran'dan ABD'ye nükleer mesajı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı' konuştu.

Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılması halinde nükleer programı nükleer anlaşmanın içeriğine göre uygulayacaklarını söyledi.

"İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm meziyetlerinden yararlanmak için iyi bir anlaşmaya ve karşı tarafın muhtemel endişelerini gidermeye hazır."

Görüşmede Abdullahiyan ile Busaidi, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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