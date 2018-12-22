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İran'dan ABD açıklaması: Yanlış bir adımdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD'nin bölgedeki varlığı en başından beri yanlış bir adımdı" dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:04
İran'dan ABD açıklaması: Yanlış bir adımdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının başından itibaren yanlış bir adım olduğunu, istikrarsızlığın ve güvensizliğin asli unsuru olarak görüldüğünü ifade etti.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, ABD’nin askerlerini Suriye’den geri çekme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD askerlerinin bölgeye gelişinin ve orada bulunmasının başından itibaren "yanlış, mantığa aykırı, gerginlik ve kriz nedeni" olduğunu öne süren Kasımi, "ABD askerleri, bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizlik ortamının asli unsuru olarak görülüyor." görüşlerine yer verdi.

Kasımi, son 10 yıldır bölgede yaşanan gelişmelerin dikkate alınması durumunda yabancı unsurların "muhtelif bahanelerle" bu önemli ve hassas bölgedeki mevcudiyetinin gerginlik, güvensizlik ve ihtilafların derinleştirilmesinden başka bir sonuç doğurmadığını savundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da aynı gün yaptığı açıklamada, "DAEŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti. Daha sonra benzer bir açıklama da Pentagon'dan gelmişti.

Amerikan medyasının Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 19 Aralık'tan itibaren 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:04
  1. İran
  2. ABD

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