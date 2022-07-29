İran'daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü

İran'da 22 Temmuz tarihinden bu yana, Tahran, Fars, Sistan ve Belucistan, İsfahan, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Çaharmahal ve Bahtiyari, Kirman, Yezd, Buşehr, Semnan, Elburz, Gazvin, Kum, Zencan, Gilan, Hürmüzgan ve Huzistan eyaletlerinde meydana gelen sellerde 44 kişi hayatını kaybetti. Fars eyaletine bağlı 19 şehirde meydana gelen selde toplam 23 kişi hayatını kaybederken, 988 kişi ise yaralandı.

Fars eyaleti Kızılay Başkanı Hüseyin Dervişi, "Eyalete bağlı Zarin Dasht, Gerash, Darab, Niriz, Farashband, Mamsani, Kazron, Khorrambid, Sepidan, Bakhtegan, Khorameh, Kohchenar, Firouzabad, Abadeh, Maroodaşt, Şiraz, Fasa, Arsanjan, İglid şehirleri selden etkilendi. Şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti ve 988 kişi yaraladı. 2 bin 339 kişi ise selden etkilendi. Yardım ekiplerimizin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Tahran'da 18 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da art arda yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybederken, Tahran'ın Firuzkuh şehri ve İmamzade Davud bölgesinde meydana gelen selde birçok ev sular altında kaldı, onlarca araç sel sularına kapıldı. Firuzkuh şehrinde şu ana kadar 10 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Dün gece meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. Hala 16 kayıp vatandaşımız var ve arama çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Yardımcısı Murtaza Muradipur, İmamzade Davud Bölgesinde meydana gelen sele ilişkin yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığı söyledi.

Mazenderan eyaletinde 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Mazenderan Eyaletine bağlı Çalus şehrinde de 3 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, Mazenderan Eyaleti Kriz Yönetim Başkanı Hüseyin Ali Muhammedi, "Ne yazık ki, 3 kişi sel sularını kapılarak hayatını kaybetti. Ayrıca bir çok ev ve araç zarar gördü" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği açıklanırken, vatandaşlara dere ve nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların sebep olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti.