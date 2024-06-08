İran'daki seçimlerde beklenmeye gelişme
İran'da ölen Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcılığını ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Davud Menzur, cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekme kararı aldı.
İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14. cumhurbaşkanlığı seçimine hükümet içinden başvuran 5 isimden biri olan Menzur, adaylık başvurusunu çektiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Muhafazakar kimliğiyle bilinen Menzur, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Devrimci Cephe adaylarının geniş katılımı ve aralarında doğru seçeneklerin varlığı göz önüne alındığında adaylıktan çekildiğimi açıklarken, şerefli İran halkına da seçimlere azami katılım gösterme çağrısında bulunuyorum."
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