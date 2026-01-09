  • İSTANBUL
İran'daki olaylar ulaşımı da etkiliyor! Uçak seferleri iptal edildi
Dünya

İran’daki olaylar ulaşımı da etkiliyor! Uçak seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’daki olaylar ulaşımı da etkiliyor! Uçak seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan bir çok hava yolu firması da ülkeye yapılacak uçuşları iptal etti.

Komşu ülke İran’daki yaşanan olaylar ulaşımı da etkilemeye başladı. THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

AJET, TAHRAN'A YAPACAĞI 6 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan AJet de, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

