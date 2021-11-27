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Dünya İran’daki kuraklık protestolarında 67 kişi tutuklandı
Dünya

İran’daki kuraklık protestolarında 67 kişi tutuklandı

İran Güvenlik Birimi Komutanı Hasan Kerimi, İsfahan’daki kuraklık protestolarında emniyet güçlerinin 67 eylemciyi tutuklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:27:00 - 2021-11-27 19:28:10
İran’daki kuraklık protestolarında 67 kişi tutuklandı

İran’ın İsfahan kentinde 19 Kasım'da çiftçilerin başlattığı kuraklık protestosunda onlarca kişi tutuklandı. İran Güvenlik Birimi Komutanı Hasan Kerimi yaptığı açıklamada, İsfahan kentinde kuraklık nedeniyle başlayan gösterilerde polis ile çatışan 67 eylemcinin emniyet güçlerince tutuklandığını belirtti. Kerimi, “İsfahan’da 30 ila 40 bin arasında eylemcinin Zayende Irmağı üzerinde gösteri yapmasına izin vermiştik. Tamamen hukuki ve hiçbir hadisenin yaşanmadığı bir gösteri oldu. Basın ve yetkililerde üzerlerine düşeni yaparak halkın itirazını gerekli kurumlara duyurdular, ardından gösteri son bulmuştu” dedi.

Gösterilere dışarıdan yabancı unsurların müdahil olduğunu belirten Kerimi, “Yaklaşık 2 bin gösterici, çiftçileri kendilerine kalkan yaparak rejim karşıtı sloganlar atıp polise bıçak ve taşlar ile saldırdılar. Rejim karşıtı güçler İsfahanlı çiftçilerin hukuki itirazlarını çatışmaya dönüştürmek istediler. Çiftçilerin çadırlarını yaktılar” ifadelerini kullandı.
Kerimi, “Güvenlik güçlerimiz müdahalede bulunarak kimsenin zarar görmemesini sağladı. Bunu yaparken yaralanan ve ağır hakaretlere maruz kalan polislerimiz oldu “ dedi.

İsfahan kentinde 19 Kasım tarihinde hükümetin su politikalarını eleştiren çiftçiler şehrin kuruyan Zayende Irmağı üzerinde çadırlar kurarak eylem yapmış, çiftçilerin başlattığı eyleme İsfahan halkının da katılmasıyla protestolar büyümüştü. Irmak üzerinde gösteri yapan eylemcilerin çadırlarının yakılması ve rejim karşıtı atılan sloganlar nedeniyle dün emniyet güçleri göstericilere müdahale etmişti.

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