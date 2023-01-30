  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'daki İHA saldırısını gerçekleştiren ülke açıklandı
Dünya

İran'daki İHA saldırısını gerçekleştiren ülke açıklandı

ABD'de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. İranlı yetkililer, hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan saldırı girişimini savuşturduklarını ve 2 İHA'nın imha edildiğini, 1'inin ise düşürüldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 00:06:00 -
İran'daki İHA saldırısını gerçekleştiren ülke açıklandı

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.

İranlı yetkililer ise hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan "saldırı girişimini" savuşturduğunu ve 2 İHA'nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü açıkladı.

İran tarafı, İHA'ların patlaması sonucu fabrikanın çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu tür eylemler, uzmanlarımızın barışçıl nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve niyetini etkileyemez." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, söz konusu saldırının, 2009'dan 2021'e kadar İran'a yönelik bir dizi operasyona izin veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni aşırı sağ koalisyon hükümeti altında gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydediliyor.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için pazartesi günü İsrail'e gitmesi planlanıyor.

Emekli korgeneral İran'ın Türkiye'ye karşı attığı sinsi adımı duyurdu: O silahı Türkiye'ye karşı aldılar
Emekli korgeneral İran'ın Türkiye'ye karşı attığı sinsi adımı duyurdu: O silahı Türkiye'ye karşı aldılar

Gündem

Emekli korgeneral İran'ın Türkiye'ye karşı attığı sinsi adımı duyurdu: O silahı Türkiye'ye karşı aldılar

İran'da deprem! Van'da hissedildi
İran'da deprem! Van'da hissedildi

Dünya

İran'da deprem! Van'da hissedildi

İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama
İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama

Gündem

İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama

İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi
İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi

Dünya

İran'da askeri tesise saldırı! Patlama meydana geldi

İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı
İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı

Dünya

İran'da meydana gelen depremde bilanço ortaya çıktı

Benim oyum; zulme başkaldıranadır!..
Benim oyum; zulme başkaldıranadır!..

Okur Postası

Benim oyum; zulme başkaldıranadır!..

Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı
Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı

Dünya

Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı

İran ve Katar arasında temas! Nükleer müzakereleri görüştüler
İran ve Katar arasında temas! Nükleer müzakereleri görüştüler

Dünya

İran ve Katar arasında temas! Nükleer müzakereleri görüştüler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23