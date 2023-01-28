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Gündem İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama
Gündem

İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 22:34:00 -
İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."

İran'da deprem! Van'da hissedildi
İran'da deprem! Van'da hissedildi

Dünya

İran'da deprem! Van'da hissedildi

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