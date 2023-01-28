İran'daki depremle ilgili AFAD'tan açıklama
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."