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Aktüel

İran’da yarından itibaren tüm camiler yeniden açılacak

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan tüm camilerin yarından itibaren yeniden açılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:11:54 -
İran’da yarından itibaren tüm camiler yeniden açılacak

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan tüm camilerin yarından itibaren yeniden açılacağı bildirildi.


İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hafifletiliyor. İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Muhammed Kumi yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Said Nemeki ile görüştüğünü belirterek ülke genelindeki tüm camilerin yarından itibaren açılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.


Kumi, "Halkın sürekli takibi ve talepleri ve Sağlık Bakanı ile sayısız görüşmelerden sonra yarından itibaren ülkedeki tüm camilerin sağlık protokollerine uygun olarak yeniden açılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.


İran’da Covid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan camiler, beyaz bölge olarak adlandırılan düşük riskli 132 yerleşim yerinde yeniden açılmış ve 157 noktada cuma namazı kılınmıştı.

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