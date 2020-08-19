İran'da VR gözlükle Muharrem yasını yaşadılar

Tüm dünyayı adeta kilitleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) binlerce kişinin ölümüne neden olmasının yanı sıra sosyal yaşantıyı da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İnsanların toplu halde gerçekleştirdikleri etkinler pandemi tedbirleri kapsamında bir çok ülkede yasaklanmış durumda

Dünya çapında şimdiye kadar toplam 22 milyon kişiye bulaşan 780 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yapılamayan din ritüeller için de çeşitli yollar deneniyor. Yasak ve kısıtlamaların peş peşe geldiği bu süreçte teknoloji etkin bir biçimde kullanılmaya başlandı. Toplantılar ve geniş katılımlı etkinlikler görüntülü konuşma ile sanal dünya üzerinden gerçekleştiriliyor.

Muharrem yasını sanal alemde yaşıyorlar

İran’da ise bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Muharrem ayı etkinlikleri sanal aleme taşındı. İnsanların sanal dünyada geçirdikleri zamanın arttığı pandemi sürecinde İranlılar da Muharrem matemini sanal gözlükler aracılığıyla yaşamaya başladı.

VR gözlükler takıp törenlere 3 boyutlu olarak katılan İranlılar ilginç görüntüler meydana getirdi.