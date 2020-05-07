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Aktüel

İran’da Uluslararası Fecr Film Festivali’ne korona virüs engeli

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Uluslararası Fecr Film Festivali Haziran 2021’ye ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:38:23 -
İran’da Uluslararası Fecr Film Festivali’ne korona virüs engeli

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Uluslararası Fecr Film Festivali Haziran 2021’ye ertelendi.


İran’da başkenti Tahran’da her yıl düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) engeline takıldı. Uluslararası Fecr Film Festivali Genel Sekreteri Muhammed Mehdi Asgarpur, bu yıl gerçekleştirilecek 38. Fecr Film Festivalinin bir sonraki yılın Haziran ayına ertelendiğini duyurdu. Asgarpur, "Ülkede görülen korona virüs nedeniyle Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Fecr Film Festivali’ni önümüzdeki yılın Haziran ayına erteleme kararı aldık" dedi.


Festivalin sanal ortamda gerçekleşmesi için çalışmalar yapıldığını ancak teknik nedenlerden dolayı bunun mümkün olmadığını belirten Asgarpur, "Yabancı yönetmenlerden istenilen şekilde katılım sağlanamadı. Birçok ülke korona virüs ile mücadele etmekte. Bu nedenle festivalin sanal platformda düzenlenmesi fikrinden vazgeçildi" ifadelerini kullandı.

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