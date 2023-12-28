  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın 'Acilen SİHA'lar almayız' diyerek endişe ettiği ANKA-3'ten Türkiye'ye tarihi müjde

Asıl bölücü CHP

İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada son durum! Bakan Uraloğlu ve Bakan Koca aktardı

Facianın eşiğinden dönüldü! Ekrem’in İski’si yine yaptı yapacağını

HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!

Feci kazanın olduğu yerden görüntüler geldi! Ortalık kan gölüne döndü

BAE gözünü Türkiye'deki o yere dikmişti! Bin Zayed'in ısrarla istediği yer için 'Satılmayacak' açıklaması geldi

'Bayraktar TB2'yi örnek alıyoruz' diyen ülke İHA yaptı! Şimdi Türkiye'ye rakip olacaklar
Dünya İran’da tutuklandıktan 19 yıl sonra idam edildi
Dünya

İran’da tutuklandıktan 19 yıl sonra idam edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 13:29:00 -
İran’da tutuklandıktan 19 yıl sonra idam edildi

İran'da bir polisi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, silahlı banka soygunu sırasında Muhammed İbrahimi adlı bir polis memurunu öldürmek suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan bir mahkum, 19 yıl sonra suç mahallinde idam edildi.

İdam edilen mahkumun kimliği açıklanmazken 2004 yılında İsfahan eyaletine bağlı Necefabad kentinde bir banka şubesindeki soygundan sonra kaçarken polis memurunu öldürdüğü aktarıldı.

Söz konusu mahkumun silahlı soygun çetesinin elebaşı olduğu ifade edildi.

ESK harekete geçti! Uzmanlardan heyecanlandıran sözler: Et fiyatlarını frenleyecek hamle
ESK harekete geçti! Uzmanlardan heyecanlandıran sözler: Et fiyatlarını frenleyecek hamle

Aktüel

ESK harekete geçti! Uzmanlardan heyecanlandıran sözler: Et fiyatlarını frenleyecek hamle
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İranlı komutanın saçma sözlerine Hamas'tan tepki
İranlı komutanın saçma sözlerine Hamas'tan tepki

Dünya

İranlı komutanın saçma sözlerine Hamas'tan tepki

Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha
Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha

Ekonomi

Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha

Tüh sizin suratınıza! İşte bunlar da PKK için anıranlar
Tüh sizin suratınıza! İşte bunlar da PKK için anıranlar

Medya

Tüh sizin suratınıza! İşte bunlar da PKK için anıranlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23